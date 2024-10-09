诺贝尔和平奖11日揭晓 提名名单难脱俄乌中东战事

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（法新社奥斯陆9日电） 诺贝尔和平奖11日揭晓，提名名单围绕俄乌战争与中东冲突，国际法院、联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署和联合国秘书长古特瑞斯名列其中，有望为战火绵延的2024年带来一线曙光。

今年俄乌战争、中东冲突以及苏丹内战引发的饥荒持续延烧，加上气候危机加剧，全球局势阴雨连绵。尽管和平奖得主宣布在即，诺贝尔奖观察人士们仍难料花落谁家。

据悉，今年共有286个候选人角逐和平奖，其中包括197名个人以及89个组织。获提名的候选人名单将由挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）保密50年，但具提名资格者可透露他们提名的对象。

非政府组织「挪威和平理事会」（Norwegian Peace Council）预测，今年诺贝尔和平奖有望颁给联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA），因为巴勒斯坦团体哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动的攻击，恐导致整个中东陷入全面战争。

挪威和平理事会表示：「对UNRWA而言，和平奖将是对他们在政治和经济困境中所做工作的有力肯定。」

不过，以色列当局曾指控UNRWA与哈玛斯勾结，若表彰他们的所作所为必将激怒以色列。

UNRWA若获奖，其瑞士-义大利籍负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）可能同获殊荣。

另一种解决中东冲突和俄乌战争的方式，可能是表彰国际法院（ICJ），他们的任务是在法庭上解决国与国之间的冲突，而非兵戎相见。

身为联合国设于荷兰海牙（Hague）的最高司法机关，国际法院已下令要求俄罗斯停止入侵乌克兰，今年稍早也命令以色列立即停止在加萨走廊南部巴勒斯坦城市拉法（Rafah）的军事行动。

俄罗斯与以色列虽未听令于国际法院，但让两国在尊重国际法上备感压力。

奥斯陆和平研究中心（PRIO）主任厄尔德尔（Henrik Urdal）说：「ICJ已做出重要贡献…显然，它不是一个具有权力或能确保落实其判决的法院，但它仰赖国际社会的后续行动来落实其判决。」

诺贝尔奖专家兼历史学家史文（Asle Sveen）则表示，他认为和平奖应该颁给联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），并称他可能和某个联合国机构共同获奖。

史文说：「联合国需要尽可能争取支持和关注，在对抗那些主张『强权即公理』的势力时才站得住脚…颁发和平奖给古特瑞斯将赋予他一次独特的机会…警告人们力抗那些让联合国和世界秩序变得无关紧要的危险。」

其他可能的获奖者包括国际刑事法院（ICC）、制止杀手机器人运动（Campaign to Stop Killer Robots）、欧洲安全暨合作组织（OSCE）的民主体制与人权办公室（ODIHR）、苏丹的应急应变室（Emergency Response Rooms）以及阿富汗女权活动人士塞拉伊（Mahbouba Seraj）。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）所长史密斯（Dan Smith）表示，考虑到世界局势的严峻，今年或许不应颁发和平奖。他告诉法新社：「或许现在是时候说出『是的，许多人正非常努力投入，但还不够，我们需要更多人和世界领导人醒悟，并意识到我们正处于一个极其危险的处境』。」

诺贝尔委员会秘书长纽尔斯塔特（Olav Njolstad）告诉法新社：「我相信今年也会有一个实至名归的和平奖得主。」

2024年诺贝尔和平奖11日上午11时将于挪威首都奥斯陆（Oslo）揭晓。（译者：张茗喧/核稿：陈政一）