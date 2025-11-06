谈判未歇 巴基斯坦阿富汗互控开火

（法新社伊斯兰马巴德6日电） 巴基斯坦与阿富汗代表团今天在土耳其重启和平谈判，试图在致命冲突后敲定停火协议之际，双方互控对方在边境开火。

这场伊斯坦堡会谈旨在确认10月19日于卡达批准的停火协议细节。该协议的达成，让这两个南亚邻国持续一周的激烈冲突画下句点。

安全问题是双方争议核心。伊斯兰马巴德指控喀布尔庇护「巴基斯坦塔利班」（TTP）等从阿富汗境内对巴基斯坦发动攻击的武装团体。

塔利班政府否认上述指控。

塔利班政府发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）表示：「当与巴基斯坦方面进行第3轮谈判时，很遗憾，今天下午巴基斯坦军队再次朝史宾波达克（Spin Boldak）开火，导致当地居民不安。」

史宾波达克位于阿富汗南部的坎达哈省（Kandahar）。

穆贾希德在社群平台X补充说：「出于对谈判代表团的尊重并避免平民伤亡，阿富汗伊斯兰大公国的部队目前尚未作出反应。」

巴基斯坦否认相关控诉，反指责任在阿富汗一方。

巴基斯坦资讯部在X上表示：「我们强烈驳斥阿富汗方面针对今天发生在杰曼（Chaman）巴阿边境事件的说法。开火是阿富汗一方起头，我方安全部队立即以克制且负责任的方式做出回应。」

阿富汗塔利班（Taliban）政府副发言人费特拉（Hamdullah Fitrat）告诉法新社：「我们不知道巴基斯坦开火的原因。」他并表示，土耳其的会谈仍在进行中。

要求匿名的阿富汗军方消息人士说：「巴基斯坦动用轻重武器，并攻击了平民区。」

坎达哈省资讯部主任哈克马尔（Ali Mohammed Haqmal）表示，交火时间很短。当地居民告诉法新社，交火持续10至15分钟。

巴基斯坦方面证实情势已恢复平静。

巴基斯坦资讯部表示：「由于巴基斯坦部队采取负责任的行动，情况已得到控制，停火仍然有效。巴基斯坦将继续致力于对话，并期望阿富汗当局作出相应回应。」

上周伊斯坦堡谈判在敲定停火细节时陷入僵局，双方互相指责对方不愿意配合。

双方也警告，若谈判破裂，敌对行动可能再度爆发。