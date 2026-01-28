谈判未止战火 俄军袭击乌克兰能源设施与列车酿12死

afp_tickers

3 分钟

（法新社乌克兰敖德萨27日电） 乌克兰与俄罗斯谈判代表日前才进行直接会谈、试图结束近四年战争后，乌方当局表示，俄军今夜在乌克兰境内发动袭击，攻击能源基础设施与一列客运列车，造成12人丧生。

乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）在社群平台X上指出，在乌克兰东北部哈尔科夫州（Kharkiv），一架无人机击中一节载有近200名乘客的列车车厢，造成至少5人死亡。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上表示：「攻击列车车厢杀害平民，既没有、也不可能有任何军事上的正当理由。」

检察官在社群媒体上发布被烧毁车厢仍在冒烟的照片，地区紧急服务部门稍后表示火势已经扑灭。

地方官员指出，50多架俄罗斯无人机密集攻击，造成南部城市敖德萨（Odesa）3人死亡、30多人受伤。这座黑海城市对乌克兰出口相当重要，近来常遭俄军猛烈轰炸。

敖德萨州长基佩尔（Oleg Kiper）表示，伤者中包括一名怀孕39周的妇女及两名女童。法新社记者在现场看到一栋住宅大楼外墙坍塌，救援人员正在瓦砾堆中搜寻生还者。

泽伦斯基表示，这次轰炸破坏和平努力，呼吁盟友加大对莫斯科施压以结束战争。他在社群媒体上发文指出：「每一次这样的俄罗斯攻击，都在侵蚀仍在进行中的外交努力，也削弱协助终结这场战争的伙伴所做的努力。」

俄乌谈判代表上周于阿拉伯联合大公国在美国斡旋下展开谈判后，俄军针对能源基础设施的致命攻击仍持续进行，导致许多乌克兰人在严寒天气中断电。

泽伦斯基表示，下一轮会谈预计将于2月1日举行。（编译：徐睿承）