贝佐斯旗下蓝源新葛伦火箭首度发射升空 成功进入轨道

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（法新社佛州卡纳维尔角16日电） 亿万富豪贝佐斯的航太公司「蓝源」今天发射旗下首枚轨道运载火箭「新葛伦」。这是该公司首次进入地球轨道，以挑战太空探索公司（SpaceX）制霸商用太空市场的局面。

法新社报导，网路直播显示，蓝源（Blue Origin）重型载运火箭新葛伦（New Glenn）的首次发射任务遭延迟数年后，终于在今天凌晨2时3分（台湾时间今天下午3时3分）从佛罗里达州卡纳维尔角太空军基地（Cape Canaveral Space Force Station）发射升空。

蓝源在社群平台X发文证实：「升空！新葛伦首度飞向太空。」数分钟后，蓝源再度宣布，这枚火箭已越过国际普遍定义大气层和太空交界的卡门线（Karman Line）。

该公司随后宣布，「确认第2节推进器关闭。新葛伦的第2节和酬载现已进入轨道。」

这枚火箭以传奇美国太空人葛伦（John Glenn）之名命名，高98公尺，约相当于32层楼高。火箭原预定13日从卡纳维尔角基地发射升空，此后发射任务在倒数计时阶段多次暂停后宣告延后。

透过这项代号NG-1的任务，世界第2富有的亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）将目标直接瞄准世界首富马斯克（Elon Musk）。

马斯克旗下「太空探索科技公司」（SpaceX）透过其猎鹰9号（Falcon 9）和猎鹰重型运载火箭（Falcon Heavy）在轨道发射市场占据主导地位。

SpaceX也计划在本周进行旗下重型运载火箭「星舰」（Starship）的第7次轨道试飞任务。