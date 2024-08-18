贺锦丽选情看好 川普急了开始人身攻击

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（法新社宾州威尔克斯巴里17日电） 美国共和党总统候选人川普今天再对白宫竞争对手贺锦丽做出人身攻击。民主党下周将召开全国代表大会之际，最新民调显示，贺锦丽选情在关键摇摆州有重大进展。

川普今天在宾州造势时，先依竞选主轴指责副总统贺锦丽引发「毁灭性」通货膨胀，但他很快就脱离剧本，嘲笑贺锦丽的笑声，还叫她「共产主义者」、「疯子」。

川普甚至批评美国时事周刊「时代」（Time）杂志封面上的贺锦丽照片，说他「比她好看多了」。

许多共和党人和川普幕僚虽对贺锦丽冲劲十足的选战忧心不已，但都曾公开敦促川普专注在议题上，停止人身攻击，因为他们认为人身攻击这招，无助于赢得尚未表态的中间选民的支持。

但看来川普丝毫不想改变民粹、咄咄逼人的风格。

演讲开始大约15分钟后，川普问台下观众，「你们不介意我暂时不照着提词器演说吧？」接着开始滔滔不绝地列举现在大家都非常熟悉的对贺锦丽的侮辱。

「大家说，请不要讲脏话，不要骂人蠢，拜托，不要说她是疯子。可是我说，但她就是这样，她是疯子。」

7月21日拜登突然退选以来，白宫之战的竞争态势出现巨大变化，贺锦丽旋风般的登场，激发了民主党基本盘的热情。