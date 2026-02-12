赖总统法新专访 重点一次看

（法新社台北12日电） 总统赖清德10日在总统府接受法新社独家专访，这是他自2024年5月上任以来首次接受国际新闻通讯社专访。

以下为法新社精选的重要谈话内容。

● 中国威胁

赖总统说：「中华民国与中华人民共和国互不隶属。台湾不属于中华人民共和国的一部分，中华人民共和国没有权力并吞台湾。」

「如果台湾被中国并吞了，中国不会停止向外扩张的脚步，反而会变本加厉，影响印太区域和平稳定，也会改变以规则为基础的国际秩序。」

「一旦台湾被并吞，下一个受到威胁的就是日本、菲律宾等印太国家，再下一步就会影响到美洲和欧洲。」

「在这个变动的世界，世界同属一家，任何一个家庭出事，都会影响到世界其他国家。」

● 美中会谈

赖总统表示：「台湾不可能是任何一个国家的筹码。台湾的前途只有台湾人民可以决定，台湾对自己有信心。」

「台湾也乐于看到并支持任何有助于维护稳定现状、避免单边危险行动的对话跟合作。」

「在中美贸易的竞争当中，中国有求于美国的多，美国有求于中国的少，美国没有必要把台湾当作筹码来跟中国进行对谈。」

「我们认为川普总统正在进行一场艰钜的和平工程，短期内要兼顾美国的利益，也要阻止中国对外扩张；长期而言，川普总统是要谋求印太的和平稳定。」

「美国基于『台湾关系法』及美国对台6项保证，对台承诺台美关系坚若磐石不会改变。」

● 国防预算

赖总统表示，为了展现台湾守护自己国家及维持印太和平稳定的决心，政府除了编列年度国防预算，又特别提出国防特别预算，希望打造「台湾之盾」并建立人工智慧的攻防体系，进一步推动台湾的国防工业。

「以台湾目前的经济发展绝对有能力支付此笔特别预算，让国防预算占国内生产毛额（GDP）比重超过3%，并且在2030年之前达到占比GDP 5%的目标。」

「此项国防重大政策获得民意高度支持。」

「守护国家是台湾自己的责任，身为总统兼三军统帅，编列国防特别预算就是要展现守护国家的决心。」

「在民主的社会，各政党的表现需经过人民检验。因此，我有信心这项预算会顺利通过。」

● 中国人民解放军肃清

赖总统说：「中国约有200万解放军、40个上将，但现在在职的只有两位。情况的确不寻常。」

「中国军方为何有这么巨大的变动，此项变动对解放军战力有何影响，可能需要观察才能做最后的决定。」

「中国军方内部变动是否会造成台湾内部更大的风险，完全取决于台湾的国防力量，以及与友盟国家之间能否发挥对中国的威吓力量，这才是根本关键。」

● 2027年中国是否具备攻台能力

赖总统指出：「国际社会对于2027年中国是否做好对台侵略准备有很多猜测，这也正足以证明中国对台湾的威胁持续存在，中国要并吞台湾的企图也不会改变。」

「重要的是必须做最坏的打算、最好的准备，任何时候都必须要有吓阻中国侵略的能力，达到任何一天对中国而言都不是侵略台湾的好时机。」

● 与欧洲合作

赖总统说：「欧洲国家正在进行欧洲再武装计画（ReArm Europe Plan）。台湾也正在强化国防力量，并提出国防特别预算，希望台湾和欧洲在未来可以加强军工产业、军工科技的合作。」

「欧洲正在进行AI大陆行动计画（AI Continent Action Plan），台湾也正在进行AI新十大建设。台湾非常希望能与欧洲携手合作，在人工智慧（AI）领域共同发展，迎接全面智慧化时代的到来。」

「台湾过去4年对欧洲的投资，超过过去40年所累积的投资金额，双边经贸关系越来越密切，希望欧洲能够支持与台湾签订投资保障协定，避免双重课税，以及双边经贸协定，促进台湾与欧洲持续经贸发展。」

● 半导体投资

赖总统说：「只要半导体研发中心、最先进制程及最大生产量都在台湾，台湾就能继续维持在全球半导体供应链中不可或缺的战略地位。」

「半导体产业固然是台湾的优势，也是台湾对全球经济繁荣发展的责任。」

「半导体产业是一个生态链，例如美国拥有研发、设计与广大的市场；日本拥有材料和设备；荷兰拥有先进制程设备；韩国拥有快速记忆体的晶片制造能力；台湾则拥有晶圆制造，这条产业链当中，缺少任何一个国家都不行。」

「因此，台湾的半导体企业赴日本、美国或欧洲投资时，台湾政府都表示支持。」