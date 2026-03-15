越南国会大选登场 预料共产党续压倒性掌控国会

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（法新社河内15日电） 越南今天举行5年一度大选，近7350万选民将投票选出500席国会议员，以及地方议会代表。参选国会议员的候选人有93%为共产党籍；预料共产党将继续压倒性掌控国会。

实际上，越南最具影响力的职位，在选民投票前就已由共产党高层做成决定。虽是如此，这仍是一党独大的越南罕见的民主实践。

根据越南国家选举委员会资料，参选国会议员的864名候选人中，有近93%是共产党党员，只有7.5%是无党籍候选人，较2021年的8.5%略减，显示共产党将继续全面掌握国会。

在目前的国会中，长期执政的共产党控制97%的席次。国会几乎没有能力挑战党的重要决策，包括人事任命，仅偶尔对提案法规进行修正。

选举有结果之后，新国会预计4月初开议，将表决通过由共产党事先提名的国家最高领导人，包括国家主席与总理。

在今年1月，5年一度的党代表大会中已确认苏林（To Lam）为总书记，这是越南最高权力领导职位；当时党代表大会也选出最高决策机构政治局的19名官员。

在国会开议前，共产党将正式宣布国家领导人提名人选。外界普遍认为，苏林出任越南国家主席只是例行程序。

本届国会议员候选人名单中，有几位知名企业领袖身兼共产党党员身分，包括越南市值最大银行越南外贸银行（Vietcombank）总裁阮清松（Nguyen Thanh Tung），以及科技公司VNG董事长黎洪明（Le Hong Minh），该公司拥有越南最受欢迎的通讯软体Zalo。

这次国会选举约有55%的候选人为男性，比例与上届相当。2021年选举中，女性当选比例约为3成。

国会议长陈清文（Tran Thanh Man）告诉当地媒体，选举结果将在3月23日揭晓。

据越通社统计，过去7届国会选举投票率皆超过99%。（编译：纪锦玲）