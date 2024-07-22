越南地产兼航空大亨涉诈48亿 官司开庭

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（法新社河内22日电） 越南房地产兼航空业大亨郑文决被控诈欺及操控证券市场，不法所得疑高达1亿4600万美元（约新台币48亿元），案件今天在河内开庭审理。

48岁的郑文决（Trinh Van Quyet）是越南地产巨头FLC集团董事长，旗下除越竹航空公司（Bamboo Airways）还有多间高级饭店和高尔夫球场。当地媒体称，他被逮捕前拥有价值近2亿美元的股票资产。他今天被警方移送至法庭受审。

这场审判在前越南共产党中央总书记阮富仲（Nguyen Phu Trong）辞世3天后进行。阮富仲被视为这场肃贪运动的发起人。

郑文决被控在2017年至2022年间非法侵占1亿4600万美元。他在2022年3月被抓后，还有49名疑似共犯接连遭到逮捕，其中包括他的2个妹妹郑翠娥、郑明花，以及胡志明市证券交易所（Ho Chi Minh Stock Exchange）前所长及执行长。

根据诉状，郑文决成立多间股票交易商，并以数十位家庭成员的名义大量下单购买股票，藉此哄抬股价，并在交易撮合前取消下单。

今年4月，越南女首富、地产开发商「万盛发控股集团」主席张美兰（Truong My Lan）因该国有史以来最大金融诈欺案，金额高达304兆越南盾（约新台币3900亿元），遭法院判处极刑。

同月，越南饮料大亨陈贵清（Tran Qui Thanh）也因1起4000万美元的诈欺案被判处8年有期徒刑。