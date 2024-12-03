越南女富豪张美兰金融诈欺遭判死上诉失败 法院维持原判

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（法新社胡志明市3日电） 越南房地产大亨张美兰因涉高达数百亿美元金融诈欺案遭判死刑后上诉，越南法院今天维持死刑判决，但表示张美兰若返还侵占款项的3/4，或可免于一死。

68岁的张美兰今年稍早因涉嫌向检方声称她所操控的西贡商业银行（SCB）诈骗总计270亿美元（约新台币8804亿元），而被定罪判处死刑。

不过，胡志明市的法院今天裁定，没有理由减轻其刑，但她若能归还侵占资产的3/4，或许可以减刑至终身监禁。

数以万计的存户把积蓄存放于西贡商业银行却血本无归，震惊越南社会，并引发罕见的受害人抗争。

另据路透社报导，张美兰是越南当局这波名为「炙热熔炉」（blazing furnace）反贪行动中，被判刑入狱的知名企业人士和高阶官员之一。

越南国营媒体引述张美兰的律师表示，他的当事人具备诸多可减轻刑责的条件，包括「坦承不讳、深感忏悔和返还部分被侵占款项」，但检方说这不足以构成减刑条件。

依据越南撤销原判与再审的程序，张美兰仍有权要求复审。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）1131203但辉达并未宣布像亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）等科技巨擘那样的重大投资。这些企业过去几年已对泰国投资数以十亿计美元。