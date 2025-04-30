越南庆统一50周年 办万人阅兵游行

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（法新社河内30日电） 越南今天庆祝国家统一50周年，并在胡志明市举办万人阅兵游行。

越南官方今天在胡志明市盛大举办「南方解放暨国家统一50周年」纪念活动，即外界所知的越战结束50周年。1975年4月30日，北越军队的战车冲进南越总统府，美国支持的南越政权垮台，为期20年的越战告终。

昔日南越首都西贡（Saigon）在越南统一后改名为胡志明市，阅兵游行今天在此登场，官方宣布共有逾1.3万人参加，包括来自中国、寮国与柬埔寨的军队。另有数万民众昨晚在附近搭帐棚、漏夜排队等待观礼。

越共总书记苏林（To Lam）今天致词时表示，截至2024年，越南经济总量位居全球第32，与194个国家建立外交关系，并与包括美国在内的世界所有大国建立全面战略伙伴关系，今年越南和美国还将庆祝建交30周年。

只不过，美国总统川普（Donald Trump）4月2日宣布对越南加徵46%的对等关税，尽管后来暂缓90天，越美并同意展开后续协商，但10%基准关税仍继续维持，且已对一些出口导向的越南制造商带来经营压力。

越战造成数百万越南人民死亡、近6万名美国士兵丧命。越南由北越共产政权统一后，许多南越民众担心遭清算，加上对政局的不确定而选择逃亡。因此，每年越南在热烈庆祝国家统一时，部分海外南越社群则哀悼着「西贡陷落」。