边境沙皇霍曼：不会「放弃」移民扫荡行动

2 分钟

（法新社明尼阿波利斯29日电） 美国总统川普的边境事务主管霍曼（Tom Homan），今天矢言将继续在明尼阿波利斯打击非法移民，但表示正在制订一项「减少」当地联邦执法人员数量的计划。

霍曼在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）向记者表示，「我们将确保采取针对性的执法行动」，「我们绝非放弃任务，而是要以更聪明的方式执行。」

「川普总统希望处理这件事，而我会把它解决。」

有「边境沙皇」之称的霍曼，呼吁明尼苏达州居民冷静，不要再对执行移民扫荡的联邦探员，发表他所称的「仇恨言论」。

明尼阿波利斯数周来已被示威笼罩，民众反对大规模逮捕无证移民。2名抗议扫荡行动的美国民众遭联邦探员枪杀身亡。

霍曼在他首次记者会上语带和解，这与先前负责现场、如今已被撤换的边境巡逻队（U.S. Border Patrol）指挥官博维诺（Gregory Bovino）形成强烈对比。

霍曼说：「我交谈过的每一个人都同意，社区安全是最重要的。」

他表示：「这项任务将因我们的内部调整而改善。川普总统和我，以及政府其他人士，都认为有些方面确实需要改进。」

「这正是我来此的目的」，霍曼补充说。

霍曼强调，任何违反行为准则的联邦人员，「都将严加对待」。