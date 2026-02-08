过渡总统委员会卸任 总理费艾梅主导海地未来

（法新社太子港7日电） 海地过渡总统委员会今天卸任，把政权交给美国支持的总理费艾梅。海地过渡总统委员会执政近2年，未能遏止猖獗的帮派暴力。

考虑到海地政局动荡，过渡总统委员会（Transitional Presidential Council）今天在严密维安下，将权力移交给54岁总理兼企业家费艾梅（Alix Didier Fils-Aime）。

委员会轮值主席圣席尔（Laurent Saint-Cyr）对费艾梅表示：「我们的口号很明确：安全、政治对话、选举、稳定。总理先生，在这历史性时刻，我相信你正衡量自己肩负的国家重责大任。」

费艾梅如今是海地唯一拥有行政权的政治领袖。他将在国内政界严重分歧局势下，扛起筹办选举的艰钜任务。

海地2016年以来便未举行过选举，且自2021年7月摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡后便无总统。

首都太子港（Port-au-Prince）目前有90%地区由帮派掌控。根据联合国资料，2025年帮派已杀害近6000人，全国10%也就是约140万的人口因暴力流离失所，近半数民众面临严重粮食不安全，其中包括120万名5岁以下儿童。

在忧心海地政治真空之下，美国本周派遣3艘军舰驶往海地，藉此支持费艾梅。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）先前已强调：「确保费艾梅持续担任海地总理，对打击恐怖帮派及稳定该岛至关重要。」