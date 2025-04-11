退将凯恩出任美军参谋首长联席会议主席 参议院通过

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国联邦参议院今天凌晨同意由退役空军中将凯恩（Dan Caine）出任美军参谋首长联席会议主席。

前参谋首长联席会议主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）今年2月突然被总统川普开除，同为空军战机飞官出身的凯恩将接替他的职位。议员在凌晨的表决中以60票赞成、25票反对，批准凯恩的人事任命案。

民主党人曾对川普重返白宫后开除多名国防部官员表达担忧，但凯恩的人事案未遇到太多阻碍，因为多数民主党人显然认为，在当时情况下，他可能是最好的人选。

凯恩将成为川普和国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）的高阶军事顾问，他所接管的参谋首长联席会议过去两个月在某种程度上被排除在国家安全决策之外。

凯恩面临的第一项挑战是能否发挥影响力。川普的国安团队已展开一连串初步行动，包括扩大轰炸以遏止伊朗支持的叶门「青年运动」（Houthi）武装分子，也在考虑美国是否要在俄罗斯与乌克兰的战争中继续向乌克兰提供军事援助，或以什么方式提供军事援助。

参议院军事委员会（Senate Armed Services Committee）本月1日举行凯恩的人事案听证会，民主党人当时似乎左右为难。他们希望凯恩明确表态反对赫格塞斯针对少数族裔、女性等群体的一些政策倡议，但又不想施压太过头，以免在他正式上任前就破坏了他与赫格塞斯和川普的关系。

凯恩承诺会向川普和赫格塞斯提出最好的军事建议，并矢言「向权力说真话」。