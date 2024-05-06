遭控卖幽灵航班机位 澳洲航空愿付21亿元罚款

3 分钟

（法新社雪梨6日电） 在爆发一些早已取消的「幽灵航班」机位仍持续销售的丑闻后，澳洲航空公司（Qantas）今天同意支付6600万美元（约新台币21.48亿元）的罚款。

澳洲竞争及消费者保护委员会（Competition and Consumer Commission）表示，澳洲航空公司承认，尽管有数以万计航班已经取消，他们仍做广告来销售这些航班的机位，「误导了消费者」。

对于受到航班取消和改票混乱影响的8万6000名旅客，澳洲航空也将掏出1300万美元来赔偿。

澳洲竞争及消保会主席凯斯－高特里布（Gina Cass-Gottlieb）说：「澳洲航空的作为很过分，令人无法接受…许多消费者是在订了已经被取消的幽灵航班机位后，才安排度假、商务、旅行的计画。」

澳洲航空表示，在某些案例中，客户预订的航班是在「两天或以上」的时间前被取消。

澳洲航空执行长哈德逊（Vanessa Hudson）说，公司「让客户失望，也没有达到我们自己设定的标准」。

她在声明中说：「我们知道许多客户因我们未能及时提供取消通知而受影响，我们深表歉意。」

澳洲航空已有103年历史，长期以来被称为「澳洲精神」，正背负修复自身声誉的使命。

由于票价飞涨、服务草率的抱怨连连，加上在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间解雇1700名地勤人员，澳洲航空面临消费者的强烈反弹。

澳洲航空先前曾为销售「幽灵航班」机位辩解，称顾客买的不是特定座位的机票，而是「一些权利」，及公司将「尽最大努力让消费者准时抵达目的地」的承诺。