遭控替中国从事多年间谍活动 前CIA探员认罪

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（法新社华盛顿24日电） 美国司法部宣布，中央情报局（CIA）前探员马玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音译）被控替中国从事间谍活动，已于24日认罪。

71岁的马玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音译）是土生土长的香港人，后来入籍美国。他自1982年开始任职于中情局，获得可接触最高机密的权限。他于1989年离开中情局后，前往上海工作，2001年定居夏威夷。

马玉清当庭认罪，坦承曾在2001年提供「大量机密美国国防资讯」给中国当局，尽管他当时已经长达12年未受雇于中情局。

根据美国司法部声明，马玉清与上海市国家安全局代表会面，是由另一名前中情局探员、马玉清的血亲居中安排，此人在上海出生，后来同样入籍美国。司法部在声明中将此人称为「1号共谋者」。

声明指出，双方在饭店会谈的第3天尾声，中国「情报官员提供1号共谋者5万美元（约新台币161万元）现金，马玉清当场数钱」，「马玉清和1号共谋者当时也同意继续协助」中国情报单位。

2003年，作为调查计画一环，马玉清在夏威夷被联邦调查局（FBI）聘为语言专家，「让他在一个活动可以被监控的外部地点工作」，能调查他与中国的联系。

2006年，马玉清居住在夏威夷时，中国情报官员传了情搜对象的照片给马玉清，马玉清随后联系共谋者，并说服他揭露至少2人的身分。

马玉清承认，他获得的资讯和他于2001年提供的情报「会被用来伤害美国，或有利于」中国当局。

马玉清在联邦调查局任职到2012年，目前无法从声明中得知他的身分是如何被揭穿。

若法院接受，这份认罪协议将确保马玉清与美国当局合作，而他将被判处10年徒刑。法院可能于9月11日宣判。