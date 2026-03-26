邀机器人白宫作客 梅兰妮亚展示AI教育愿景

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（法新社华盛顿25日电） 美国第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）今天在白宫一场活动中，请来一位让人意想不到的嘉宾：一台会走路、能说话的人形机器人。

法新社报导，这次陪同梅兰妮亚走上红毯的，不是她的丈夫总统川普，而是Figure AI第3代人形机器人（Figure 3），名叫「柏拉图」（Plato）。

现年55岁的梅兰妮亚，身为第一夫人专注于人工智慧（AI）与数位领域，今天她主办一场有关赋权儿童、推动教育科技为主题的高峰会。

这台机器人在开场白时一边挥动双手一边说 ：「感谢第一夫人梅兰妮亚邀请我来白宫。」随后，机器人原路返回。

白宫东厅的宾客们报以热烈的掌声，包括法国第一夫人碧姬（Brigitte Macron）也在场。

梅兰妮亚依照事先准备的讲稿说：「可以说，你是我在白宫迎来的第一位美国制造的人形机器人贵宾。」

梅兰妮亚接着谈到人形人工智慧将很快被运用于儿童教育。

「想像一下，现在一位名叫柏拉图的人形教育家，可以让孩子们随时随地接触到经典学问。」

她说：「可以预见地，我们的孩子将培养出深厚的批判性思考与独立推理能力。」

在丈夫第二任期初期较为低调的梅兰妮亚，近几个月来逐渐公开露面，举办多场关于AI与儿童网路保护的活动。

她同时进军多项收益丰厚的计画，包括携手亚马逊（Amazon）制作纪录片「梅兰妮亚」（Melania），还有一部由AI配音的自传有声书。（编译：纪锦玲）