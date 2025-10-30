配合欧美制裁 印度国营炼油厂停买俄油

（法新社新德里30日电） 印度国营炼油业者HPCL-Mittal能源公司宣布，因应美国总统川普对莫斯科2大石油公司祭出制裁，以及欧洲联盟（EU）和英国近期实施的制裁措施，该公司已停止采购俄罗斯石油。

HPCL-Mittal能源有限公司（HPCL-Mittal Energy Limited，HMEL）是印度钢铁大亨米塔（Lakshmi Niwas Mittal）和国营印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corporation Ltd，HPCL）成立的合资企业。该公司表示已「决定暂停进一步购买俄罗斯石油」。

HMEL发布声明指出，美国、欧盟及英国「近期对俄罗斯石油进口祭出新限制措施」后，在上周做出这项决定。

声明补充说：「HMEL的营运符合印度政府及能源安全方面的政策。」

川普8月宣布，对印度课徵的关税提高至50%，造成美印关系恶化。美方官员指控，印度以折扣价采购俄油之举，助长莫斯科在乌克兰战争中的行动。

川普宣称，印度总理莫迪（Narendra Modi）已同意减少采购俄油，作为两国拟议中的贸易协议其中一环；新德里当局尚未证实此事。

印度最大民间俄油买家信实工业（Reliance Industries）上周表示，正在评估美方新限制和欧盟采取最新措施对公司业务的影响。

信实工业发言人表示：「我们会遵守欧盟针对进口至欧洲的精炼产品制定的相关指引，同时恪遵印度方面的任何规范。」