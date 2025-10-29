里约热内卢大举围剿毒枭 至少64人死亡

（法新社里约热内卢28日电） 巴西警方今天动员直升机与装甲车在里约热内卢（Rio de Janeiro ）扫荡毒枭，这项历来规模最大的围剿行动造成至少64人死亡。

这场围剿出动多达2500名全副武装警力，同时还动用无人机，目标锁定里约北方两处贫民窟中的毒枭集团。

里约热内卢州长卡斯楚（Claudio Castro）形容，这次佩尼亚街区（Complexo da Penha）与阿莱芒街区（Complexo do Alemao）的扫荡是该州规模最大的一次。中央政府表示，这波行动重挫企图扩张势力的大型毒枭集团「红色司令部」（Comando Vermelho）。

卡斯楚表示，已有60名疑似帮派份子丧命。州政府内部人士透露，4名警察也因此殉职。截至今天傍晚，扫荡行动仍在持续。

巴西警方出动2架直升机与32辆装甲车执行任务，同时还有12台工事车辆负责清除毒枭设于狭小巷弄间的路障，以利进入贫民窟。

卡斯楚在社群平台X发布的影片显示，1架疑似帮派操控的无人机自云端发射爆裂物。「这就是里约警方面对的犯罪手段：无人机空投炸弹。我们面临的挑战就是如此规模。这不只是一般犯罪，而是毒品恐攻。」

福音派牧师、国会议员维艾拉（Henrique Vieira）在X强烈谴责这次行动，批评州政府「把贫民窟当作敌对领土，恣意开枪杀人」。

联合国人权办公室对此事表达「震惊」。「这种致命作为，进一步恶化警察在巴西弱势社区行动所导致的极端伤亡情况。」

联合国官员表示，「我们提醒当局必须遵守国际人权法，并呼吁立即展开有效调查。」