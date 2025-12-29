重建启用马立波剧院 俄图展现乌克兰控区繁荣新形象

（法新社莫斯科29日电） 乌克兰东南部港市马立波（Mariupol）2022年惨遭俄军包围、重创并占领，俄罗斯当局宣布，在俄军围困期间遭到轰炸而成为象徵性受害地标之一的剧院，经过大规模重建已重新开放。

这座剧院昨天举办了特别仪式，由马立波与俄罗斯圣彼得堡的表演者联合演出。俄罗斯电视台播出晚会盛况，以及剧院重建后的大理石阶梯、圆柱和重达2.5公吨的水晶吊灯悬挂在观众席上。

2022年俄罗斯发动攻势初期，俄军进到黑海沿岸城市马立波，发动近三个月的残酷围攻，导致数以千计人丧生──根据人权观察组织（Human Rights Watch，HRW）资料，死亡人数达8000人，流亡的乌克兰市议会则指出有2万2000人遇难。

国际特赦组织（Amnesty International）表示，该剧院被轰炸时，至少造成12人死亡。

这座亚速海（Sea of Azov）沿岸城市受到毁灭性破坏，约有54万战前人口中的30万人逃离。联合国表示，围城行动导致90%的建筑遭到摧毁或损坏。之后，俄罗斯致力将马立波打造成其控制区域内繁荣象徵。

马立波位于顿内茨克州（Donetsk），顿内茨克州亲俄罗斯领袖普希林（Denis Pushilin）在Telegram上表示：「马立波戏剧院（Drama Theatre）在历时三年的重建后，已重新对观众开放。」

他补充说，剧院的「历史风貌」得以恢复，雕塑装饰的外观与「最高等级的现代设备」齐全。

圣彼得堡市长贝格洛夫（Alexander Beglov）表示，俄罗斯前帝国首都圣彼得堡是这次修复工程的主要贡献者，曾派遣工人和建筑师前往马立波协助重建。

贝格洛夫昨天也在现场500名观众之列，称此次重建「攸关荣誉」。

2022年9月，俄罗斯宣布吞并乌克兰的四个州──顿内茨克、卢甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）和札波罗热（ Zaporizhzhia）──尽管俄方并未完全控制这些地区。（编译：陈政一）