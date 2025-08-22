金正恩表彰援俄士兵 拥抱幸存者情绪激动

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔22日电） 北韩官方媒体今天发布的最新照片显示，领导人金正恩在阵亡于俄乌战争的士兵遗照前下跪致意，并拥抱一名激动不已的战争幸存者。

从这场隆重仪式的照片中可见，金正恩情绪激动地颁发勋章，将勋章放置在阵亡士兵肖像旁，并安慰返国士兵。北韩领导层称这些士兵是奉献青春与生命的「英雄」。 南韩及西方情报机构表示，北韩在2024年向俄罗斯派遣超过1万名士兵，主要部署在库斯克地区（Kursk），并提供炮弹、飞弹及远程火箭系统。 首尔表示，约有600名北韩士兵在为俄罗斯作战中阵亡，另有数千人受伤。 根据这些照片，在北韩劳动党总部举行的仪式上，阵亡士兵肖像和姓名被陈列在舞台上。 北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在那里赞扬这些「令人敬佩」的部队，说他们「在异国他乡的生死战中，经受枪林弹雨的洗礼后，光荣归国」。 根据北韩中央通信社发布的一张照片，情绪激动的金正恩拥抱一名归国士兵，这名士兵看起来情绪溃提，将脸埋进金正恩怀中。 这位领导人也被拍到在一幅阵亡士兵的肖像前跪下致意，并将勋章和鲜花摆放在逝者的照片旁。

北韩中央通信社报导，金正恩亲自授予在海外行动中作战并「建功立业」的指挥官「朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）英雄」称号。 报导补充，金正恩还在纪念墙前献花，并与阵亡者家属会面，安慰他们并分担「丧亲之痛」。