金砖国家联合声明轰川普关税 习近平蒲亭缺席峰会

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（法新社里约热内卢6日电） 金砖国家领袖今天在峰会上将矛头指向美国总统川普实施的「无差别」进口关税，并批评以色列和美国最近对伊朗的袭击。而中国、俄罗斯领导人皆未亲自出席今年峰会。

金砖国家（BRICS）会员包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等11个新兴国家，约占世界人口半数，占全球经济产出4成。

法新社报导，金砖国家在许多问题上意见分歧，但今年他们找到一处共同点，也即抨击美国总统和他的关税战，即便是这些国家避免直接点名川普。

峰会联合声明指出：金砖国家发声关切「单边关税措施的崛起」，并表示这些关税有可能损害全球经济。

他们也象徵性地支持金砖会员国伊朗，谴责以色列和美国对伊朗的核设施和其他目标，进行一连串的军事打击。

一名巴西政府消息人士表示，今天的讨论议程，沙乌地阿拉伯外交部长全程缺席，这或许进一步显示外交方面的敏感性。

沙乌地阿拉伯是美国高科技军事出口的主要受益国之一，并且是美国的长期合作伙伴。

中国国家主席习近平未出席此次峰会，这是他担任中国领导人12年来首度缺席，而今年峰会的政治影响力也因此削弱。

习近平并非唯一引人注目的缺席者；被控在乌克兰犯下战争罪的俄罗斯总统蒲亭也选择不亲自出席，他是透过视讯来参加会议。（译者：纪锦玲）