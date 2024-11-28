镇压反对人士 美国制裁委内瑞拉安全高层

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（法新社华盛顿27日电） 美国今天制裁委内瑞拉21名安全与内阁高级官员，理由是他们在今年7月备受争议的大选过后镇压反对人士。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）当时在友好的选务与法院系统认证下获得连任。但是华府当局与七大工业国集团（G7）日前认定反对派候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是总统当选人，同时也指控马杜洛在选举中涉嫌舞弊。

委内瑞拉拒绝美国制裁，并称这是针对「爱国者」的「绝望之举」。

美国财政部官员史密斯（Bradley Smith）在声明中表示：「马杜洛和其幕僚在委内瑞拉总统选举后的镇压行动，是无计可施之后试图压制人民声音的做法。」

美国冻结了15名委内瑞拉安全机构首长的资产，遍及情报机构、军事反情报机构、国民警卫队与警察部门负责人，以及委内瑞拉通讯部长和监狱管理机构首长。

美国高级政府官员向媒体表示：「这些制裁对象全都隶属于马杜洛的安全机构，负责暴力镇压和平抗议者并任意拘留。」

委内瑞拉外交部发表声明指出，委国「坚决拒绝」这项制裁，特别是针对一群面对法西斯暴力仍致力捍卫和平、稳定、经济复苏与民族团结的爱国者。马杜洛也斥责这些制裁「荒谬」。

美国财政部表示，委内瑞拉安全部队还对龚萨雷兹发出「不当逮捕令」，迫使他逃往西班牙。

美国国务院也表示，将对马杜洛盟友实施更严格的签证限制，声明指出：「马杜洛的安全机构涉及广泛侵权行为，包括杀害、镇压和大规模拘留抗议者。」（译者：屈享平/核稿：张茗喧）