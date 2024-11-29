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防川普阻碍WTO秘书长人事案 现任伊卫拉提前续任

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（法新社日内瓦29日电） 鄙视国际贸易规则的美国总统当选人川普即将重返白宫。在这样的阴影之下，世界贸易组织（WTO）秘书长伊卫拉今天提前获得续任。

伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）是WTO首位女性和非裔秘书长，也是争取秘书长一职的唯一候选人，几乎笃定连任。

WTO发布声明说，166个成员「今天同意赋予现任秘书长伊卫拉第2个任期」。

WTO表示，人事案在总理事会（General Council）闭门举行的特别会议中获得一致通过，70岁的伊卫拉成功连任。

伊卫拉当前任期将于明年8月底结束，新秘书长任命程序本来应当耗时数月，但由于她是唯一候选人，非洲国家呼吁加速程序，以利WTO筹备定于2026年在非洲中西部国家喀麦隆举行的下一届部长级会议。

香港辛里希基金会（Hinrich Foundation）高级研究员罗克威尔（Keith Rockwell）认为，WTO秘而不宣的目标是「加速此一程序，因为他们不希望川普团队介入并与4年前如出一辙地否决她」。

WTO曾遭到第一任期时的川普政府无情攻击，导致内部争端解决上诉体系为之瘫痪，川普还扬言让美国退出WTO。

川普已表明他将不遗余力发动贸易战，并扬言明年1月20日就职首时，将对中国、加拿大及墨西哥开徵一系列关税。

一名知情人士告诉法新社，伊卫拉连任案获得压倒性支持「不尽然因为大家爱戴她」，还不如说，WTO成员「担心如果她没有连任，届时美国政府将会拖延人事案或封杀其他竞争者」，导致秘书长悬缺。

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