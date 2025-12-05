阿富汗女性悲歌 为求流产母亲竟用重石压女儿肚

afp_tickers

4 分钟

（法新社喀布尔4日电） 阿富汗妇女芭哈拉（Bahara）怀孕4个月时，前往首都喀布尔（Kabul）一家医院乞求堕胎，一名医师告诉她：「我们不被允许这么做。如果有人发现，我们全都会坐牢。」

在阿富汗，堕胎是违法的，无论是接受或协助堕胎，都可能面临牢狱之灾。

但芭哈拉已走投无路。她失业的丈夫命令她「想办法」，因为他不想要第5个女儿。

35岁的芭哈拉告诉法新社：「我们如今快要养不起这些女孩了。如果是男孩，他可以去上学、去工作。」

但对于阿富汗女孩来说，这些都是奢望。自从塔利班（Taliban）2021年重新掌权以来，女性被禁止就读中学、大学及从事大部分工作。

于是芭哈拉听从邻居的建议，花了相当于2美元（约新台币63元）的钱，在市场上买了一种由锦葵类植物制成的草药茶，这种茶能引发宫缩。

芭哈拉出血严重到必须返回医院。她表示：「我告诉他们我跌倒了，但他们知道我在说谎，因为我身上没有伤痕。他们很生气，但没有举报我。」

她说：「他们动了手术，清除了胎儿的残骸。从那时起，我一直觉得非常虚弱。」

美国加利福尼亚州立理工大学波莫纳分校（California State Polytechnic University, Pomona）民族植物学家马多纳多．安德拉德（Guadalupe Maldonado Andrade）表示，她使用的植物可能「非常危险」，剂量错误可能导致器官损伤和严重出血。

然而，芭哈拉的案例并非单一个案。

法新社在长达数月的调查中访谈的另外两名女性，也曾冒着生命危险堕胎。妮莎（Nesa）服用了对胚胎有毒的药锭，而玛丽安（Mariam）则被母亲以重石压肚导致流产。

由于堕胎在阿富汗是个禁忌，且没有真实统计数据，阿富汗卫生部发言人阿玛尔（Sharafat Zaman Amar）坚称受影响的女性「很少」。

阿富汗是全球孕产妇和婴儿死亡率最高的国家之一，自去年以来，年轻女性被禁止在医学院接受助产士或护理师培训。

尽管阿玛尔承认秘密堕胎的危险性，也承认有些女性面临「问题」，但他表示这不是政府的错。

根据美国非政府组织「生育自主权中心」（Center for Reproductive Rights）数据，全球仅1/3的女性生活在允许依需求堕胎的国家。生育自主权中心估计，非法堕胎每年在全球导致3万9000人丧生。

喀布尔一名助产士告诉法新社，她因「无法给予（女性）更多帮助而感到无助和软弱」。阿富汗东部南加哈省（Nangarhar）一名妇科医师也同样感到绝望。

她说：「我为这些女性感到难过…我曾发誓要成为一名医师来帮助她们。但我们做不到。」