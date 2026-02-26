阿富汗部队袭巴基斯坦 宣称击毙士兵夺哨所

afp_tickers

2 分钟

（法新社喀布尔26日电） 阿富汗今天对巴基斯坦部队发动攻击，声称击毙及俘虏数十名士兵，并夺下超过15个哨所，但巴基斯坦否认。

阿富汗今天在边界沿线上多个地点发动攻势。最近几个月，两国爆发一连串边境冲突，巴基斯坦也对阿富汗发动袭击。

阿富汗塔利班（Taliban）政府发言人穆贾希德 （Zabihullah Mujahid）表示：「为回应巴基斯坦军方多次来犯，（阿富汗部队）对巴基斯坦军事基地及设施发动大规模进攻行动。」

阿富汗东部库纳尔省（Kunar）省长办公室及当地居民告诉法新社，有军事行动正在进行。阿富汗官员则称，武装部队在其他多个省分采取行动。

巴基斯坦方面则称已「立即且有效地」回应这波攻击。新闻部也指出，阿富汗对巴基斯坦开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）多处地点「无端开火」。

塔利班政府发言人告诉法新社，阿富汗部队在两小时内夺下超过15个巴基斯坦哨所。穆贾希德表示：「数十名巴基斯坦士兵遭击毙，我们已将10具遗体运送至库纳尔省及其他地区。还有数人受伤被俘。」

不过，巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）的发言人称「没有巴基斯坦的哨所被夺或受损」，并称巴国部队已进行报复，对边界另一侧「造成重大损失」。

一名阿富汗官员回报，在托克哈姆（Torkham）边境关卡附近，有多名平民受伤。