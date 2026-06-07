阿尔巴尼亚抗议规模升高 民众不满川普家族相关之度假村开发

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（法新社兹韦尔内茨6日电） 阿尔巴尼亚社运人士与当地居民回应环保组织号召，今天中午纷纷涌向南部滨海的维奥萨─纳尔塔（Vjosa-Narta）舄湖，此一保护区位于地拉那西南方约150公里处。

这是抗议度假村开发的一连串行动最新一起，此计画与美国总统川普之女伊凡卡（Ivanka Trump）及其丈夫库许纳（Jared Kushner）有关，估计将投入40亿欧元（约新台币1400亿元）。

从事财务工作的抗议民众浦加（Emiljona Puja）表示，「整个海洋区域都是保护区，若加以破坏，将对当地生物多样性的表现形成致命打击。」

抗议民众聚集在蔚蓝海水的沙滩上，部分人士挥舞红色阿尔巴尼亚国旗，另有人举着象徵行动的充气红鹤，高呼：「取消计画！」

稍晚在地拉那市中心，大批民众举行迄今规模最大的示威游行，抗议队伍手持「伊凡卡回家」与「阿尔巴尼亚是非卖品」标语的牌子，朝政府机构前进。

业主5月下旬于保护区设置铁丝网准备工地作业，结果一度引发骚动与抗议，铁丝网随后被拆除。

民众在社群媒体看到海滩施工现场及推土机影片后纷纷赶赴当地，但今天这些机具并没有出现。媒体现场观察，原已搭建的混凝土围墙基础亦已拆除。

近一周来，地拉那每晚都有数千名抗议民众集结，谴责大片保护区域遭到破坏，被改造为豪华旅游目的地。

依照计画，开发商也希望将无人的萨赞岛（Sazan）改造成旅游景点，当地曾是共产时期的秘密军事基地。

这片位于南亚得里亚海（Adriatic Sea）沿岸的舄湖保护区栖息多种候鸟，包括红鹤。

阿尔巴尼亚自然环境保育协会（PPNEA）的卡萨（Denisa Kasa）表示：「这不只是整个过程透明度的问题，相关规画都完全漠视此区环境的重要性。」

卡萨补充说：「此区是地中海最重要的生物多样性热点之一。」

阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）昨天对抗议活动轻描淡写，坚称「没有理由担心」，并表示计画尚未批准。

拉玛坚称，计画中有来自全球「顶尖」人士参与，目标是「打造出独一无二的内容」。