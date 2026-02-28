阿曼外长：伊朗同意不囤积浓缩铀

（法新社华盛顿27日电） 调解方阿曼的最高外交官员今天表示，伊朗在与美国的会谈中同意永不囤积浓缩铀，他称这是一项重大突破，希望此举能避免战争爆发。

阿曼昨天在日内瓦居中斡旋美伊会谈，外交部长阿布塞迪（Badr Albusaidi）说，他相信协议中的所有问题都能在3个月内「友好且全面地」解决。

阿布塞迪接受哥伦比亚广播公司（CBS）新闻节目「面对全国」（Face the Nation）访问时表示：「如果最终目标是永远确保伊朗无法拥有核弹，我想我们已经透过这些谈判攻克难题，达成一项前所未有的重大突破。」

他说：「我想如果我们能把握这点，并以此为基础进行扩展，我相信协议已经近在咫尺。」

阿布塞迪指出，伊朗将无法囤积浓缩铀，且将有验证机制。他说，伊朗也将把现有的浓缩铀库存降到「可能最低程度」，这些库存将「转换成燃料，而这些燃料的转换过程是不可逆转的」。

阿布塞迪今天稍早也与美国副总统范斯（JD Vance）会面。他说：「这是全新的发展。这真的让关于浓缩的争论变得不再那么重要，因为我们现在谈的是零囤积。」

美国总统川普的政府指控德黑兰意图制造核武。但阿布塞迪告诉CBS：「如果你无法囤积经浓缩的材料，那根本就无法制造出核弹。」

根据2015年经由前总统欧巴马谈判的协议，伊朗同意将浓缩铀维持在远低于武器级的水准。然而，川普在第一任期撕毁协议并实施制裁，最近几周还将美军部署到那个区域，规模为近几年来前所未见。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）强调，任何协议都不能仅涵盖核子计画，还必须包括伊朗飞弹。被问到飞弹议题时，阿布塞迪说：「我相信伊朗对讨论所有事情都持开放态度。」