阿根廷期中选举 米雷伊阵营大胜

（法新社布宜诺斯艾利斯26日电） 今天举行的阿根廷国会期中选举初步结果显示总统米雷伊大胜，选民支持他推行的自由市场改革与严厉紧缩措施，为这位自由意志派领袖继续推动经济重组提供强大助力。

根据官方结果，米雷伊（Javier Milei）所属政党「自由前进党」（La Libertad Avanza）在布宜诺斯艾利斯省拿下41.5%选票，领先「贝隆派」联盟的40.8%。这一省份长期是贝隆派大本营，显示政治版图出现戏剧性转变。

根据政府公布的全国数据，「自由前进党」在众议院赢得64个席位，较原先的37席大幅增加。

这次期中选举，除了将改选联邦众议院半数席次，也就是127席，也将改选参议院1/3席次、也就是24席。目前，反对派正义党（Peronist）在两院都是最大少数党，而米雷伊的新兴政党在众议院仅占37席、参议院6席。

白宫与外国投资人对米雷伊政府的经济成果印象深刻──成功将月通膨率从米雷伊就任前的12.8%降至上月的2.1%，实现财政盈余，并推动大规模放松管制。

政治专家指出，如果米雷伊阵营得票率突破35%，将被视为对政府有利的成果，并可望透过与其他政党结盟，阻止反对派议员推翻他所否决、被视为威胁阿根廷财政平衡的法案。