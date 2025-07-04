阿根廷等南美3国冬季低温破纪录 沙漠也下雪

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（法新社圣地牙哥4日电） 极地气团为阿根廷、智利和乌拉圭带来刷新纪录的低温，至少造成15人丧命，并迫使政府限制天然气供应、开放紧急避难所。

随着来自南极的极地空气横扫南美洲，这3个国家都记录到摄氏零度以下的极低温。

非政府组织Proyecto 7表示，在阿根廷，今年冬天至少已有9名游民冻死。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯本月2日记录到自1991年以来最低温，为零下1.9度；滨海城市米拉玛（Miramar）34年来第一次降雪。再往南，马坤乔镇（Maquinchao）本月1日出现零下18度低温。

电力需求庞大，导致布宜诺斯艾利斯各地停电，部分地区有数以千计人超过24小时无电可用。

为确保家户供应，政府本月2日暂停为工业和加油站提供天然气，3日也取消瓦斯桶的价格管制。

乌拉圭在6人丧命后宣布全国「红色警戒」，让总统奥尔西（Yamandu Orsi）政府得以强制将游民送到避难所。

气象学者毕德甘（Mario Bidegain）说，乌拉圭首都蒙特维多（Montevideo）今年6月30日记录到1967年以来最低的最高气温为5.8度。

智利也在最冷的日子里启动游民庇护所计画。智利气象局表示，位于圣地牙哥以南400公里的奇廉市（Chillan）冷到只有零下9.3度。

圣地牙哥大学气候学者柯戴罗（Raul Cordero）说：「整体上，本周发生在智利和南锥体（Southern Cone，一般指阿根廷、智利、乌拉圭3国）的现象，是南极洲极地气团逸散造成的寒流。」

连全球最干燥的阿塔卡玛沙漠（Atacama Desert）都有部分地区10年来第一次降雪。

气象学者朱尼嘉（Arnaldo Zuniga）说：「这些冷气团延伸到这么远的北部并不常见，因此我们不能排除这也是气候变迁引发的现象。」