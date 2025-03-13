阿根廷足球迷街头声援年金抗议 首都爆警民冲突

afp_tickers

3 分钟

（法新社布宜诺斯艾利斯12日电） 阿根廷退休民众今天在首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）进行每周例行的抗议活动时，警方与数以百计足球迷和反撙节游行群众爆发激烈冲突。

市府当局表示，镇暴警察使用催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮驱散投掷石块的示威民众，造成至少20人受伤、超过100人遭逮捕。

许多参与这场冲突的民众身穿足球球衣，这场例行抗议活动演变成对总统米雷伊（Javier Milei）推动削减预算政策最激烈的示威活动之一。

冲突在国会建筑和地标「五月广场」（Plaza de Mayo）附近爆发，示威群众高喊「垃圾米雷伊，你是独裁者！」，将他的统治与阿根廷1976至1983年的军政府相提并论。

受伤民众中，伤势最严重的是摄影记者葛瑞尤（Pablo Grillo），社群媒体画面可见葛瑞尤在拍摄照片时遭投掷物击中。葛瑞尤的父亲费比安（Fabian）告诉地方媒体说儿子性命危殆，并将此事归咎于米雷伊政府。

许多示威民众挥舞国旗和已故足球传奇马拉度纳（Diego Maradona）的照片。抗议行动开始时，国会正在开议，议场外部署大批警力。

阿根廷退休人士每周都会举行示威活动，抗议米雷伊上台以后，大幅删减退休金与医疗的撙节政策。

数个足球俱乐部的球迷本周呼吁声援退休民众；部分退休人士近来因抗议他们的消费能力下降，而遭警方以催泪瓦斯或警棍对付。

马拉度纳2020年逝世，7名医护人员遭控犯下过失杀人罪，相关庭审昨天展开，这个南美洲国家的情绪正高涨。

马拉度纳接受脑部手术后，在布宜诺斯艾利斯一处租屋处疗养，最终孤独离世。他因心脏衰竭和急性肺水肿离世，医疗团队被控严重疏忽，导致马拉度纳死亡。

过去一周，社群媒体上流传着声援谋生困难退休人士的呼声，其中包括马拉度纳1992年的一段受访影片，他当时表示：「如果你不挺身捍卫退休人士，就是真正的懦夫。」