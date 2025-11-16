阿根廷首都附近工业园区爆炸 火势已控制

afp_tickers

（法新社伊塞萨15日电） 阿根廷地方官员表示，首都布宜诺斯艾利斯附近一个工业园区昨天发生强烈爆炸，多间工厂遭到波及。

事故中20多名轻伤者大多已经出院，爆炸引发的大火也已控制。

伊塞萨（Ezeiza）上空昨天晚间被浓密的黑橙色烟雾笼罩，当地距布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）约40公里，邻近阿根廷最繁忙的国际机场。

爆炸与火灾引发当地居民恐慌，部分房屋窗户碎裂，一些建筑物轻微受损。

布宜诺斯艾利斯省民防局局长贾西亚 （Fabian Garcia）向当地媒体表示，火势尚未扑灭，但「已被控制，这代表火势不会蔓延到目前燃烧的区域之外」。

贾西亚表示，正在监测受灾地区的空气品质，检出的烟雾颗粒令人担忧，但情况并非十分危险。

伊塞萨市长葛拉纳多（Gaston Granados）稍早表示：「多间不同工厂发生的爆炸和火灾，规模很大。」

葛拉纳多在C5N电视台说，「我们正努力控制并扑灭火势，但目前尚未成功」。

医院院长桑托罗（Carlos Santoro）表示，他的医院已接收22名伤患，其中1名患者心脏病发作，1名孕妇出现呼吸问题。

当地媒体报导，消防员今天清晨仍在努力与大火奋战。