集体缺席阻止选区重划 德州民主党议员面临罚款及逮捕

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（法新社休士顿4日电） 美国德州州议会数十名民主党人因离开德州，以缺席方式阻止选区重划对共和党有利，今天可能面临被逮捕的处境。美国将于2026年举办期中选举。 在总统川普力促之下，德州共和党领袖打算变更国会选区边界，希望尽可能从民主党手中抢到5席。

这种选区划分的手法被称为「杰利蝾螈」（Gerrymandering），虽备受争议，但在法律上可行。此举目的在帮助共和党于明年期中选举维持美国联邦众议院的控制权；一般来说，反对党在期中选举会有较好的表现。

和美国许多其他州一样，德州州议员可自行划分选区，但通常在每10年全国人口普查后才会这么做。

民主党人在德州州议会居于少数，但有一些人离开德州，使得州议会达不到议事必要的法定最少人数。

德州州议会众议院民主党党团主席吴元之（Gene Wu）在声明中说：「这不是我们轻率做出的决定，而是我们在绝对的道德明确下做出的决定。」

这些民主党籍州议员昨天离开德州，多数前往同党普里茨克（J.B. Pritzker）执政的伊利诺州，普里茨克在记者会上矢言「保护」这些人。

这些缺席的德州州议员面临一天最低500美元（约新台币1万4970元）罚款，但德州共和党人进一步通过一项发布逮捕令的动议，要缉捕缺席的民主党人。

不过，逮捕令仅适用于德州境内，因此这些民主党人可能在返回德州时才会被逮捕。

与川普关系密切的德州州长艾波特（Greg Abbott）也扬言推动驱逐这些民主党人，称他们的缺席等同于「放弃或丧失一州的民选公职」。

民主党人则称艾波特只是在夸口说大话，众议员强生（Ann Johnson）今天对美国有线电视新闻网（CNN）说：「我想这显示他们有多么走投无路。」

艾波特下令召开关于选区重划的特别会议，同时呼吁针对德州上月洪灾的灾后援助事项进行表决，企图提高政治压力。

吴元之说，艾波特此举是「把一桩历史悲剧的受害者变成政治人质…我们不是要放下责任，而是要抛弃一个被操控的体系」。