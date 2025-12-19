青年领袖哈迪遇刺不治消息传出 孟加拉首都骚乱

（法新社达卡19日电） 孟加拉青年领袖哈迪（Sharif Osman Hadi）遇刺重伤不治，在新加坡医院过世的消息传开后，孟加拉首都达卡（Dhaka）今天凌晨爆发骚乱，数千名抗议者走上街头，要求缉凶。

当局表示，首都市内多栋建筑被纵火焚烧，包括两家主要报纸的办公大楼，一些员工受困其中。

孟加拉学生团体去年7月因为反对公务员职缺配额制度发起抗议活动，最终导致时任总理哈希纳（Sheikh Hasina）下台、流亡印度。哈迪是当时学生运动的要角，他原打算参加2026年2月举行的国会大选。

哈迪本月12日在离开达卡一间清真寺时，遭蒙面歹徒开枪射击，头部中弹，随后被送往新加坡治疗，昨天在医院不治身亡。

孟加拉消防与民防总局发言人告诉法新社说，哈迪死亡消息传开后，达卡至少发生3起纵火事件，包括「每日星报」（The Daily Star）及「曙光日报」（Prothom Alo）所在的办公大楼。

这两家报纸是孟加拉最具规模的媒体，但示威者指控两报立场亲印度，而印度正是哈希纳避居所在。

新加坡当局今天稍早宣布，哈迪在当地医院过世。新加坡外交部声明指出：「尽管医疗团队全力抢救，但哈迪仍伤重不治。」新加坡方面正协助孟加拉当局处理遗体运返事宜。（编译：纪锦玲）