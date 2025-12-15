面对俄罗斯威胁 英新任国防参谋长吁强化国家韧性

（法新社伦敦14日电） 英国国防部今天表示，英国国防参谋长奈顿（Richard Knighton）明天将在演说中呼吁强化「国家韧性」，特别是面对俄罗斯宣称摧毁北大西洋公约组织（NATO）的企图。

奈顿在9月接任国防参谋长之前，曾担任英国皇家空军参谋长。他将在谈话中表示「国防新时代不仅意味我们军队与政府要强化自己－如同我们现在所做的，它也代表整个国家都有此需要。」

根据英国国防部声明，奈顿将表示，「当前情况比职业生涯中所经历的任何时候都更加危险，对应之策不仅仅是加强我们的武装力量。」

奈顿将宣布拨款5000万英镑（约新台币21亿元）用于新建「国防技术卓越学院」（Defence Technical Excellence Colleges）以协助国防企业培训员工。

奈顿预计也将谈到俄罗斯入侵乌克兰及其对北约威胁。「（俄罗斯总统）普丁（Vladimir Putin）不惜以新型且极具破坏性的武器攻击邻国，包括平民在内，这威胁到英国与整个北约。」

「俄罗斯领导阶层已明确表示，他们希望挑战、限制、分裂，最终摧毁北约。」

奈顿将在专门研究国防事务的英国智库「皇家联合军事研究所」（RUSI）阐述他的观点。

英国与挪威月初公布一项新国防协议，未来两国海军将联合组成一支舰队，在北大西洋「猎杀俄罗斯潜艇」。

此举旨在保护关键的海底基础设施，例如海底电缆。西方官员表示，这些基础设施受到俄罗斯日益成长的威胁。