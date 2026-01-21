韩前总理韩洙涉内乱罪被判23年 法院批未履行职责

afp_tickers

3 分钟

（法新社首尔21日电） 韩国前总理韩洙今天因协助并教唆宣布戒严，导致短暂中止民选政府、国家陷入混乱，被判处23年有期徒刑并当庭被捕，立即入狱。

首尔中央地方法院法官李镇观（Lee Jin-gwan，译音）表示，被告「直到最后都未尽总理职责及责任」，「本院判处被告有期徒刑23年」。

这项判刑比检察官原先求刑多出8年。

李法官表示，韩洙上司、前总统尹锡悦2024年12月发布的戒严令，目的是「颠覆宪政秩序」，已构成叛乱。

尹锡悦惊人宣布戒严，让武装部队进驻国会及中央选举委员会，但戒严令随后遭在野党主导的国会否决。

事件发生后，尹锡悦去年4月被宪法法庭弹劾并罢免，两个月后举行大选。

包括尹锡悦在内，韩洙是多位因此次戒严案而受审的前官员之一。

李法官在电视直播的宣判中表示：「被告至少在形式上确保流程合法性，因而在尹锡悦及其他人发动叛乱的行为中扮演重要角色。」

法官指出，尽管韩洙曾向尹锡悦表达关切，并未「明确反对」或敦促其他内阁成员劝阻尹锡悦。

审判过程中，韩洙否认有任何不法，坚称自己从未支持或协助宣布戒严。

●「政变」

尹锡悦4月遭罢免后，韩洙接任代理总统一职，一度被视为保守派在提前大选中的强势人选。

他5月辞去代理总统，投入总统选举，讵料尹锡悦所属政党拒绝提名他为候选人，竞选随即告终。

法院指出，尹锡悦的戒严行动是「自上而下的叛乱」，可视为「政变」。

法官说，尽管这项举措违宪，韩洙不仅未选择反对，反而决意参与其中。

「被告……身为总理，有遵守宪法与法律、全力维护宪政的责任。」

「然而，他认为12月3日的叛乱有可能成功，最终背弃了这些职责与责任，选择参与。」

韩洙同时被认定犯下伪证罪。

今天的判决，是继尹锡悦因妨害司法及与戒严相关其他罪名被判5年徒刑后，再一次有关此案的重要裁决。

尹锡悦同时还面临一项针对戒严案主谋角色的判决，检方已求处死刑。

首尔中央地方法院将由另一名法官于2月19日对尹锡悦此案做出裁决。（编译：陈政一）