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韩国在野党暂缓弹劾代理总统韩洙

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（法新社首尔24日电） 韩国国会通过法案任命独立检察官来调查总统尹锡悦实施的短命戒严，代理总统韩洙拒绝颁布，在野党原定立即对韩洙启动弹劾程序，随后表示会等到26日再确认是否行动。

韩国最大在野党共同民主党原先设下24日耶诞夜是韩洙颁布两项特别法案的最后期限，以调查尹锡悦实施的短命戒严，以及第一夫人金建希操纵股价案。

尹锡悦3日发动戒严，14日遭到国会弹劾，此后总统职务由总理韩洙暂代，其弹劾案尚待宪法法庭审理。

不过，韩洙今天在内阁会议时拒绝反对党的要求，而是坚持就这两项法案达成跨党派协议。

共同民主党国会党鞭朴赞大今天稍早告诉媒体，韩洙的立场「让我们别无选择，只能将其解释为他打算藉由拖延程序来继续叛乱」，「我们将立即启动弹劾韩洙的程序」。

但朴赞大随后宣布：「我们决定发挥耐心，将人民看法纳入考量，并等到26日确认我们的要求是否达成。」

韩联社报导，朴赞大说明，共同民主党原定今天下午5时30分发起弹劾，但最终决定在26日国会全体会议处理宪法法院法官任命案时，先观察韩洙是否拖延任命；若颁布独检法、迅速推动宪法法院法官任命程序等要求未获回应，将在27日的全体会议上提出弹劾案。

在野的共同民主党主张弹劾韩洙只需国会300席过半票数即可通过，因为这是弹劾阁员的门槛。

然而，执政的国民力量党则主张，鉴于韩洙目前担任代理总统职务，国会必须要有超过2/3席次同意，才能通过。

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