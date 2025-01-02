韩国警方调查济州航空空难 突袭搜索务安机场

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（法新社首尔2日电） 韩国警方表示，为调查济州航空（Jeju Air）波音737-800客机造成179人罹难的空难事故，今天上午已突袭搜索务安国际机场与济州航空办事处。

济州航空载有181人的7C2216号班机，去年12月29日从泰国飞往韩国时，在发出求救讯号并以机腹着地后撞上障碍物起火燃烧，除了2名空服员从燃烧的残骸中获救外，机上所有人都罹难。

空难发生后，韩国与波音（Boeing）职员等美国调查人员在韩国西南部务安郡的坠机地点仔细搜索以判定事故原因，目前2个黑盒子都已寻获并正在进行解码。

警方在发给法新社的声明中说，「针对12月29日发生的飞机事故，（警方）自1月2日早上9时起在3个地点展开搜索与扣押行动」，包括务安机场、济州航空首尔办事处与一个地区航空办公室。

声明中还指出：「警方计划在依法且符合原则的情况下，迅速并严格地查明这起事故原因与责任归属。」

这起坠机事故发生后，韩国宣布国内航空公司执飞的所有波音737-800飞机将接受特殊检查，针对这次空难中疑似故障的起落架进行检测。

韩国代理总统崔相穆今天表示，如果调查时发现这款机型出现任何问题，必须「立即采取行动」。

有关当局先前表示，韩国6家航空公司执飞的同款机型共有101架。

崔相穆今天说：「由于民众对与空难同款的机型存有严重疑虑，国土交通部与有关当局必须对营运维护、教育和训练进行彻底检查…如果在检查期间发现任何问题，请立即采取纠正措施。」

这起事故是韩国境内伤亡最惨重的空难。

官员昨天表示，韩国有关当局已完成座舱语音纪录器（CVR）的初步数据提取工作，但飞航资料纪录器（FDR）受损，已送往美国分析。