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韩宪法法院将裁定尹锡悦弹劾案 代理院长文炯培遭抹黑

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（法新社首尔19日电） 韩国宪法法院进行总统尹锡悦的弹劾审判之际，代理院长文炯培却遭大量假讯息攻击，声称他传播儿童色情内容、支持共产，还出现富豪马斯克（Elon Musk）呼吁将他解职的假贴文。

韩国宪法法院几周以来一直在审理是否支持国会弹劾尹锡悦的决定，以解除尹锡悦总统职务。尹锡悦去年12月试图在韩国实施戒严，但未获成功。

领导这场诉讼的是文炯培，他是宪法法院代理院长，说话温和、倾向于自由主义，于2019年被当时的总统文在寅任命为宪法法院法官。

法律专家普遍预计宪法法院将于下个月解除尹锡悦的总统职务，因此尹锡悦所属的保守派政党及其盟友对文炯培发起大量虚假的诽谤指控。

首尔延世大学法学教授李钟秀（Lee Jong-soo，音译）说：「这种攻击的目的非常明确，它们试图削弱弹劾决定的合法性。」他还说，弹劾是「无法避免的」。

最具破坏性的假讯息之一，是文炯培涉嫌在网路上传播儿童色情内容的传闻，但这项传闻已被法新社揭穿。

尹锡悦所属的执政党国民力量党（PPP）扩大这个虚假指控，要求文炯培辞职，并谴责他「消费」色情内容。不过，国民力量党后来被迫收回指控并道歉。

然而这并没有阻止尹锡悦的支持者，他们仍在总统弹劾案的听审会外举着写有「色情法官文炯培」的标语。

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