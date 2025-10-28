飓风美莉莎登陆牙买加

（法新社金斯敦28日电） 飓风美莉莎（Hurricane Melissa）今天挟强风豪雨登陆牙买加，外媒指这是全球今年来最猛烈的热带风暴。日益恶劣的天气状况已造成加勒比海地区7人丧命。

5级飓风美莉莎正缓慢穿过加勒比海，目前持续风速高达每小时约295公里，带来毁灭性洪灾和可能危害人命的天气状况。

美国国家飓风中心（NHC）示警说：「这是极其危险且危及人身安全的情况」，敦促当地民众务必留在安全场所，尽量远离窗户，包括飓风眼经过时，出现短暂的风平浪静也不能掉以轻心。

美莉莎的持续风速甚至超越近代许多大型飓风，包括2005年重创美国纽奥良市的卡崔娜飓风（Hurricane Katrina）。

联合国世界气象组织（WMO）人员方坦（Anne-Claire Fontan）指出：「对牙买加而言，这将是本世纪以来最猛烈的风暴。」

据报导，日益恶劣的天气状况已造成加勒比海地区7人丧命，包含牙买加3人、海地3人和多明尼加1人，官员担忧许多民众不顾政府呼吁，未前往安全场所避难。

牙买加地方政府部长麦肯锡（Desmond McKenzie）稍早表示，全岛约有880个避难所待命，目前只有133名收容民众，再次呼吁民众尽快前往高处，「牙买加民众，现在不是逞强的时候」。

在牙买加首都金斯敦与家人共度灾情的民众威莫特（Ishack Wilmot）告诉法新社，他们全家还算安全，但夜间已停电且无水可用。「风势愈来愈大，阵阵强风不断。即使距离飓风眼有段距离，外面天气依然非常猛烈、吵杂。」

牙买加红十字会（Red Cross）在当地基础设施受损前持续发放饮用水和卫生用品包，并表示美莉莎「缓慢移动」更让民众忧心忡忡。

美莉莎预计今天稍后转扑古巴东部。

美国国家海洋暨大气总署（NOAA）气象资料显示，美莉莎是今年全球纪录中最强大的热带风暴，不论风速或气压都是威力最强，甚至超过9月横扫东亚、每小时风速达267公里的超级台风桦加沙（Ragasa）。