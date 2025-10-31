飓风美莉莎肆虐加勒比海地区近50死 进逼百慕达

（法新社古巴圣地牙哥30日电） 官员说，飓风美莉莎（Hurricane Melissa）造成的死亡人数今天攀升至近50人，这场猛烈风暴已重创加勒比海多个海岛，并正逼近百慕达。

美国国家飓风中心（NHC）说，巴哈马的洪水有望逐渐退去，但古巴、牙买加、海地及邻近的多明尼加共和国高水位可能持续。

根据英国伦敦帝国学院（Imperial College London）的研究，飓风美莉莎是有史以来最强烈的风暴之一，因人为气候变迁使其发生机率增加4倍之多。

NHC表示，百慕达今天晚间已出现热带风暴天气，该岛发布飓风警报，最大持续风速达每小时155公里。

当局呼吁民众，对这股威力仍强的风暴采取预防措施。美莉莎以惊人威力横扫牙买加和古巴，民众目前正在评估损失，复原之路漫长。

牙买加资讯部长狄克森（Dana Morris Dixon）向当地媒体表示，「飓风美莉莎已确认造成19人死亡」，其中威斯特摩兰（Westmoreland）教区9人、圣伊丽莎白（Elizabeth）教区8人，两教区都位于受灾严重的牙买加岛西部。

目前牙买加和古巴的通讯及交通多数中断，全面损失评估恐需数日才能完成。

在贫困的海地，海地民防机构今天表示，死亡人数已增至30人，另有20人受伤、20人失踪。

该机构说，已有逾1000户民宅遭水淹没，约1万6000人暂居于避难中心。