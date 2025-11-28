香港宏福苑大火94死76伤 仍有逾百人失踪

（法新社香港28日电） 香港新界大埔宏福苑26日发生香港数十年来最严重的火灾，当局今天表示，死亡人数增至94人，火势几乎完全扑灭，救援人员正在被烧毁的高楼中搜寻逾百名失踪者。

当局今天清晨表示，盖有8栋大楼的大型集合住宅爆发火灾超过24小时后，火势已被控制在近2000个住宅单位中的其中4个。

一名政府发言人表示，这场大火造成至少76人受伤，其中包括11名消防员。仍有数十人下落不明，但确切人数自昨天清晨后尚未更新。 法新社一名记者今天在现场看到，宏福苑的火势已明显减弱，但仍有火花和浓烟不时从建筑中窜出。 消防员持续向大楼洒水，以降低建物温度并防止余烬复燃。 港府已对这场近80年来最严重的火灾起因展开调查，并检视是否与大规模维修工程中包覆建物的竹鹰架与塑胶防护网有关。 宏福苑多名住户告诉法新社，他们完全没听到警铃响，只能逐户敲门提醒邻居避难。

截至当今天清晨6时，已确认的94名死者中，有一名是37岁的消防员，另有两名是印尼帮佣。

这是香港自1948年以来最严重的火灾，当年一起爆炸引发的火灾导致135人死亡。 然而，死亡人数可能还会上升，香港行政长官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。