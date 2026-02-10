马克宏呼吁欧盟投资自身战略产业

（法新社巴黎10日电） 法国总统马克宏在今天刊出的媒体访问中呼吁欧洲扩大对战略产业的投资，否则在面对来自美国和中国的竞争时恐被「推到一旁」。

马克宏（Emmanuel Macron）接受包括法国「世界报」（Le Monde）、英国的「经济学人」（The Economist）和「金融时报」（Financial Times）等数家欧洲媒体访问时示警，美国的「威胁」和「恫吓」尚未结束，欧洲不应掉以轻心。

欧洲联盟（European Union）将于12日召开领袖峰会。马克宏主张「简化」与「深化」欧盟单一市场，以及「分散」贸易伙伴。

他说：「突然间华府姿态放软，我们以为事情结束了，但千万别这么想。每天都有针对药品、数位科技…等的威胁。」

「当已出现明目张胆的侵略举动，…我们绝不能屈服或试图达成和解。我们已经尝试这个策略好几个月，但现在无效。且最重要的，这种策略让欧洲更加依赖他人。」

马克宏指出，欧盟有必要每年在公私部门合计投资约1兆2000亿欧元（约新台币45兆元），包括在绿色与数位科技、国防及安全等领域。

马克宏还重提他主张的欧盟共同举债构想。这是法国多年来拥护的主张，但遭到其他国家反对。

他说：「现在正是为这些未来的支出启动共同借贷能力的时候，（发行）未来导向的欧洲债券。」