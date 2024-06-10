马克宏宣布解散国会提前选举

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（法新社巴黎9日电） 法国总统马克宏今天宣布解散国会，提前举行选举。他的中间派联盟刚在欧洲议会大选中遭到极右翼击败。

马克宏（Emmanuel Macron）发表全国演说时宣布，国会下议院国民议会（National Assembly）首轮选举将于30日举行，第2轮将于7月7日进行。

他承认，欧洲联盟的选举「对于保护欧洲的政党而言不是个好结果」。他强调，包括得票最高的国民联盟（National Rally）在内，法国的极右翼政党在法国的欧盟选举中成功拿下近4成选票。

他说：「极右翼政党…在这个洲各地都有斩获，这是我自己无法接受的情况。」

「我决定由你们来选择…因此我决定今晚解散国民议会。这项决定既严肃又沉重，但这是信任的行动。亲爱的同胞，请相信你们自己，站在为自己和未来世代做出最佳抉择的法国人民的立场上。」

根据多家民调公司预测，28岁的巴德拉（Jordan Bardella）领导的国民联盟以32.3%到33%得票率，领先马克宏所属复兴党（Renaissance）为首联盟的14.8%到 15.2%得票。

马克宏日前曾经警告，本周选后极右派势力在欧洲议会大幅涌现，欧盟恐面临「遭到封锁」的风险。

值各界将目光转向马克宏无法角逐连任的2027年法国总统大选，可能是国民联盟名义上的领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）入主艾里赛宫（Elysee Palace）历来最佳机会之际，今天的大选结果也标志着一个关键时刻。