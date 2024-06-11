马拉威副总统坠机亡 前第一夫人同机也丧命

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（法新社马拉威首都里朗威11日电） 搜救人员在一处多雾森林寻获飞机残骸后，马拉威总统查奎拉今天证实，副总统齐里玛在坠机事故中身亡；与他同机的另外9名罹难者中，包含前第一夫人穆鲁齐。

一架载有51岁的齐里玛（Saulos Chilima）及另外9人的军方飞机于昨天失踪。这架飞机原定前往马拉威北部城市姆祖祖（Mzuzu），却因天候不佳而无法降落，被告知返回首都里朗威（Lilongwe）后传出失联。

查奎拉（Lazarus Chakwera）对全国发表演说时表示：「搜救团队已经找到那架飞机…机体全毁且无人生还，机上所有乘客全因撞击身亡。」

马拉威前第一夫人夏尼尔．穆鲁齐（Patricia Shanil Muluzi）也搭乘了那架飞机，她的前夫是前总统穆鲁齐（Bakili Muluzi），两人在穆鲁齐卸任后离异。

马拉威军方搜救团队一名成员与法新分享的照片显示，军方人员站在飞机残骸附近一处多雾斜坡，残骸上有这架马拉威陆军航空联队（Malawi Army Air Wing）多尼尔（Dornier）228-202K飞机的注册编号。

齐里玛在2014年首度当选副总统，颇富魅力又言语强硬的他在马拉威广受爱戴，在年轻人之间尤其受欢迎。

然而2022年，齐里玛担任副总统第2任期时，因贿赂丑闻被控犯下贪污罪，他遭到逮捕，也因此失去权力。

不过马拉威法院上月撤销对齐里玛的控诉后，他便恢复了公职。