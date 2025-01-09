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马斯克屡发表争议言论 布林肯：美公民可自由发言

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（法新社巴黎8日电） 美国总统当选人川普入主白宫在即，国务卿布林肯此时正出访法国，被问及与川普交好的科技亿万富豪马斯克近来的争议言论时，布林肯称美国公民可以自由发言，称马斯克有权表达自己的观点。

布林肯接受法国总统马克宏（Emmanuel Macron）授予代表法国最高荣誉的荣誉军团勋章（Legion of Honor）。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在仪式前对布林肯（Antony Blinken）表示：「我想告诉您，您展现出我们所爱的美国形象。」

作为拜登的长期政策顾问及民主党重要人物，布林肯通常避免参与选举政治，但这回却也不得不回应科技企业大亨马斯克（Elon Musk）的相关言论。

南非出生的亿万富翁马斯克获川普指派负责削减政府开支的倡议。他最近因支持德国及英国的极右翼，引发欧洲政界不安。

布林肯表示：「我们国家的公民可以自由发言…他（马斯克）和任何美国人一样，有权表达自己的观点。」

布林肯在这次告别出访中，除了访问法国外，还造访了韩国与日本。他将于明天前往义大利，与欧洲盟国磋商叙利亚局势，并与拜登一同拜会罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）。

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