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马斯克挺德国极右另类选择党 大选恐添变数

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（法新社柏林16日电） 德国2月23日将举行国会大选，即使极右派且反移民的「德国另类选择党」被国内所有其他政党视为民主威胁，却在海外获得亿万富豪暨美国总统川普亲信马斯克的大力相挺。

马斯克（Elon Musk）近日透过视讯现身德国另类选择党（AfD）造势活动，他高呼：「来吧，各位！为德国伟大的未来奋斗！」

正当柏林主流政界对于美国新政府感到不安时，德国另类选择党却为这个反对移民、风力发电、性别政治以及所有涉及「觉醒文化」（woke）意识形态的盟友而振奋欢呼。

身为欧洲最大经济体的德国将于23日迎来大选，马斯克也在这场选战中不断发动网路攻势，他不仅支持另类选择党，甚至侮辱中间偏左的德国总理萧兹（Olaf Scholz）是「傻子」。

马斯克与德国另类选择党的总理人选魏德尔（Alice Weidel）直播对谈时，他告诉德国选民：「你们务必投票支持变革，这就是我强烈推荐大家投给另类选择党的原因。」

美国副总统范斯（JD Vance）14日在德国慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）发表谈话，谴责欧洲联盟（EU）领袖无视选民对移民问题的担忧，川普（Donald Trump）随后也赞扬这番言论。

在跟马斯克的直播对谈中，魏德尔声称德国另类选择党被「负面描绘」成极端组织，并强调该党实际上是「保守自由主义」政党。

尽管德国媒体大多对这场对谈嗤之以鼻，但卡塞大学（Kassel University）政治学者施若德（Wolfgang Schroeder）认为，马斯克赞扬另类选择党将带来动员效果，并使该党形象加分。

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