马斯克：大幅缩减政治花费 淡出政府效率部角色

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（法新社杜哈20日电） 亿万富豪马斯克（Elon Musk）今天表示他将大幅缩减在政治上的支出，且尽管他支持美国总统川普引发负面影响，旗下电动车大厂特斯拉（Tesla）表现依旧良好。

马斯克从美国德州奥斯汀（Austin）透过连线，告诉彭博（Bloomberg News）在卡达首都杜哈（Doha）举办的卡达经济论坛（Qatar Economic Forum）说：「就政治支出而言，未来我会少花很多。」

马斯克是全球首富，曾豪砸数亿美元帮助川普赢得2024年总统大选。

他今天在访谈中表示：「如果未来我在政治上看到花钱的理由，我就会花，但目前我没有见到。」

这番话将引发他与川普紧密关系可能生变的臆测，因为这位特斯拉大亨也淡出了川普政府削减开支的「政府效率部」（DOGE）。

说到政治，马斯克指出：「我做了该做的事。」

马斯克证实，他已缩减自己在政府效率部非正式负责人的角色，目前每周工作量仅1或2天。

特斯拉是马斯克最大的财富来源，但因马斯克从事政治活动，尤其是替川普效力，对特斯拉品牌形象造成严重影响。马斯克也曾发言支持德国极右派反移民政党德国另类选择党（AfD）。

自川普上任以来，美国境内境外的特斯拉经销商就一再出现抗议和破坏事件。

当被问及是否担心自身政治立场影响这家电动车大厂销售，他反驳称公司经营良好。

他说，除了欧洲销售下滑外，「我们在其他地区的销售都很强劲」。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）