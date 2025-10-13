马杜洛以「恶灵女巫」 形容和平奖得主马查多

2 分钟

（法新社卡拉卡斯13日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天痛批诺贝尔和平奖得主、反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）为「恶灵女巫」。

马杜洛指责马查多呼吁外国进行军事入侵。

马杜洛在原住民抵抗日（Indigenous Resistance Day）纪念活动表示，「我们要和平，而且一定也会拥有和平，但这必须是有自由与主权的和平。」

挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）2天前宣布58岁的马查多为今年和平奖得主，表彰她「长期致力于推动委内瑞拉人民的民主权益，为促成从独裁走向民主的正义与和平转型所作的抗争」。

美国长期以来一直反对委内瑞拉左派总统马杜洛（Nicolas Maduro）的政权，美国总统川普更在委国附近的加勒比海部署军舰。

马杜洛表示，「90%民众拒绝接受这个邪恶女巫」。不过马杜洛并未直接提及马查多，也未评论这名政治对手获得诺贝尔和平奖。

委国政府常用民间传说中的恶灵女巫（la sayona）称呼马查多，认为这名反对派领袖与恶灵女巫同样拥有白皙皮肤与笔直黑发。

马查多支持美国在附近海域进行军事活动。她将自己所获的诺贝尔奖献给「受苦受难的委内瑞拉人民」，以及同样获和平奖提名的川普。

马查多昨天接受美国福斯新闻（Fox News）访问时盛赞川普。她表示川普「值得」获颁和平奖，「因为他不仅在短短数月参与解决8场战争，他的行动也使委内瑞拉得以迈向自由。」