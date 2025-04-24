驻冲绳美军2陆战队员被控性侵日本女性

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（法新社东京24日电） 日本警方今天表示，两名驻冲绳美国海军陆战队队员因涉嫌性侵日本女性，遭到调查并移送检方侦办。这是驻日美军最新涉入的两起攻击案，这类事件往往会引起冲绳居民的愤怒。

美国约有5万4000名军事人员在日本驻扎，大部分位于台湾以东的冲绳本岛。

当地警方告诉法新，两名涉案的美国海军陆战队队员均20多岁，一位涉嫌3月在美军基地性侵一名日本女性，并伤害另一名女性；另一位也涉嫌1月在美军基地性侵一名日本女性。

日本媒体引述警方消息人士报导，3月的性侵案据称是在厕所内发生，受伤女性当时试图阻止另一名女子遇袭。

日本警方已将两起案件移送检方侦办。

美国驻日本大使葛拉斯（George Glass）表示，华府将全力配合日本当局的调查。

葛拉斯透过声明指出，美方非常重视数十年来与日本建立的信任和友谊，他会尽己所能保护美日关系不受伤害。

日本媒体报导，冲绳县知事玉城邓尼称最新发生的案件「极其恶劣」，他还说日本当局应敦促美军防止类似情事重演。

日本内阁官房长官林芳正今天在例行记者会上婉拒评论这两起案件，但提到美国士兵犯下的罪行「不可接受」，并将持续呼吁驻日美军整顿纪律。