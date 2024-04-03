驻叙领事馆建筑遭以色列空袭 伊朗矢言报复

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（法新社德黑兰2日电） 以色列昨天发动空袭，造成7名伊朗革命卫队成员死亡，其中两人是将领，并摧毁驻叙利亚首都大马士革的领事馆附属建筑。伊朗今天警告其宿敌以色列将采取报复行动。

以色列不愿对昨天攻击大马士革行动发表评论。加萨战争以及黎巴嫩、叙利亚、伊拉克与叶门背后有伊朗撑腰的团体涉及的暴力行动，已导致中东地区关系紧张，以色列这场攻击进一步加剧局势。

伊朗国营媒体报导，德黑兰大使说，以色列的F-35战机发射了6枚飞弹，将伊朗驻叙利亚大使馆旁边的5层领事馆建筑夷为平地，造成13人死亡。

这栋建筑在爆炸之中变成断垣残壁，附近建筑的窗户破碎，停在大马士革绿树成阴的高档郊区路边的车辆也被烧毁。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）矢言将让以色列受到「我们勇士的惩罚，我们将让他们对这起罪行与其他行为感到后悔」。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）谴责这起攻击，称这「明显违反国际规定」，「不会没有获得回应」。

叙利亚的盟国俄罗斯指控以色列寻求透过这场攻击「加剧」中东冲突，莫斯科特使在联合国安全理事会会议上又说，以色列对叙利亚的攻击是「令人无法接受的」。

伊朗驻联合国使节团警告，这场攻击「可能引发更多涉及其他国家的冲突」，并要求安理会「谴责这个无理的犯罪行为」。

伊朗说，这场攻击造成7名伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）成员身亡，包括圣城部队（Quds Force）外国作战部门的两名指挥官。